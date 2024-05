Erfurt - Ein Lastwagen ist am Montagmorgen am Erfurter Kreuz in einer Kurve umgekippt - der Fahrer wurde leicht verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war die Überfahrt zur Autobahn 4 in Richtung Dresden um 11.30 Uhr wegen Bergungsarbeiten noch gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge bog der Lkw von der A71 in Richtung Süden auf die A4 in Richtung Dresden und kam in der Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stieß mit der Leitplanke zusammen und fiel auf die Seite. Zuvor berichtete der MDR. Demnach transportierte der Lkw leere Container.