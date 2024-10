Dresden - Sachsens Kommunen erhalten in diesem Jahr 142,3 Millionen Euro aus der Städtebauförderung von Bund und Freistaat. Von der Förderung profitierten nach Angaben des Regionalentwicklungsministeriums in Dresden genau 100 Städte und Gemeinden. Sie investieren in Erhalt und Revitalisierung von Ortskernen oder historischen Altstädten. Es werden aber auch Projekte für den sozialen Zusammenhalt in Stadt- und Ortsteilen oder zur Bewältigung des wirtschaftlichen und demografischen Wandels damit finanziell unterstützt.

Seit 1991 flossen nach Ministeriumsangaben insgesamt etwa 6,2 Milliarden Euro in die Weiterentwicklung sächsischer Städte und Gemeinden. Mithilfe dieser Unterstützung wurden historische Innenstädte gerettet, Brachflächen belebt und soziale Missstände in Kommunen behoben. Ziel sei es, Quartiere, Nachbarschaften und Stadtzentren zu beleben und zu nachhaltigen Wohngebieten machen.