Eine Altenpflegerin hält in einem Seniorenheim einen Antigen-Corona-Schnelltest in der Hand.

Dresden - Die Zahl der Atemwegsinfektionen nimmt in Sachsen weiter zu. Seit Anfang Oktober wurden 141 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion übermittelt, wie aus dem am Freitag veröffentlichten jüngsten Bericht der Landesuntersuchungsanstalt hervorgeht. Danach handelte es sich um 60- und 98-Jährige. Bei den gemeldeten Corona-Infektionen hält der Trend nach oben an: Es wurden elf Prozent mehr Fälle binnen einer Woche registriert. Betroffen seien vor allem Säuglinge und ältere Erwachsene.

Die Zahl der Influenza-Nachweise ist im Vergleich zur Vorwoche um 142 Prozent gestiegen, hieß es. Betroffen sind den Angaben nach, wie in ganz Deutschland, vor allem Klein- und Grundschulkinder sowie junge Erwachsene. Seit Anfang Oktober wurden insgesamt knapp 19.400 Grippe-Erkrankungen registriert, ein 78-Jähriger starb. Im vergangenen Winter waren über 30.600 Grippefälle gezählt worden.

Mit 68 Prozent deutlich zugenommen haben auch Nachweise von RSV-Infektionen, die vor allem Kleinkinder betreffen, bisher wurden 738 Fälle gemeldet.