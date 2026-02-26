In den vergangenen Wochen wurden am U-Bahnhof Schlosstraße die Schäden eines Brandes beseitigt. Der Verkehr war eingeschränkt. Jetzt dürfen sich Fahrgäste der BVG auf der U-Bahnlinie U9 freuen.

Berlin - Gute Nachrichten für alle Fahrgäste der U9: Die U-Bahn fährt ab kommenden Montag wieder regulär zwischen Osloer Straße und Rathaus Steglitz. Damit enden die Einschränkungen nach dem Brand im U-Bahnhof Schloßstraße im November, wie die BVG mitteilte. Auch der Bahnhof Schloßstraße wird demnach wieder regulär in beide Richtungen bedient.

Ende November war die Berliner Feuerwehr wegen einer Rauchentwicklung am U-Bahnhof Schloßstraße in Steglitz mit einem Großaufgebot ausgerückt. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung auf. Zunächst fuhren die Züge der U9 nur zwischen Osloer Straße und Friedrich-Wilhelm-Platz. Seit Ende Januar gab es einen Pendelverkehr zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Rathaus Steglitz.

In den vergangenen Wochen seien laut BVG die Schäden beseitigt worden. Neben der aufwendigen Reinigung mussten zahlreiche sicherheitsrelevante Anlagen geprüft, repariert oder ersetzt werden. Betroffen waren unter anderem Kabelanlagen für Stromversorgung, Zugsicherung sowie IT- und Kommunikationstechnik. Unter anderem mussten rund 100 beschädigte Kabel einzeln überprüft und teilweise erneuert werden.