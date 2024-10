Jüterbog - Ein Bahnreisender ohne Ticket soll eine Zugbegleiterin in einem ICE von Berlin nach München mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau erlitt bei der Gewaltattacke am Mittwochabend bei Jüterbog Schwellungen und Hämatome im Gesicht, wie die Bundespolizei mitteilte.

Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an. Der 25 Jahre alte Angreifer sei bereits wegen anderer Gewaltstraftaten bekannt, so die Bundespolizei. Die Deutsche Bahn beklagt seit längerem eine zunehmende Zahl an verbalen und tätlichen Angriffen auf Mitarbeiter in Bahnhöfen und Zügen.

Zugbegleiterin ruft um Hilfe

Die Zugbegleiterin forderte den Mann, der keine Bahnfahrkarte hatte, auf, die erste Klasse des ICE zu verlassen. Als er in die zweite Klasse wechselte und die Bahn-Mitarbeiterin ihm laut Polizei die weitere Verfahrensweise erklären wollte, schlug er zwischen den Bahnhöfen Berlin und Jüterbog mehrmals zu. „Einen nachfolgenden Kniestoß wehrte die Frau ab und schrie um Hilfe“, heißt es in der Mitteilung der Bundespolizei.

Andere Fahrgäste im ICE halfen Zugbegleiterin

Andere Reisende im Zug seien dazwischengegangen und hätten den Mann festgehalten, bis Polizeikräfte am Bahnhof Jüterbog eintrafen. Sie fesselten ihn, weil er erheblichen Widerstand geleistet habe. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen. Außerdem wurden Videos von Zeugen gesichert.