Hamburg U-Bahn überrollt zwei Menschen - Mordkommission ermittelt

Zwei Menschen wurden in Hamburg von einer U-Bahn überrollt. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

Von dpa 30.01.2026, 02:35
Nach dem tragischen Vorfall in Hamburg ermittelt die Mordkommission.
Fabian Höfig/NEWS5/dpa

Hamburg - Nach dem Tod zweier Menschen in einer Hamburger U-Bahnstation ermittelt die Mordkommission. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, sagte ein Sprecher der Polizei. Die beiden Personen wurden von einer einfahrenden U-Bahn überrollt und kamen ums Leben.

Nach ersten Erkenntnissen hätten sich die beiden Menschen am Donnerstag unabhängig voneinander auf dem Bahnsteig der U-Bahnstation Wandsbek-Markt aufgehalten, erklärte der Sprecher. Eine Person habe die andere Person gegriffen und sich dann gemeinsam vor die einfahrende U-Bahn gestürzt. Die Identifizierung der beiden Menschen stehe noch aus. Weitere Details zum Hergang des Vorfalls waren zunächst nicht bekannt.