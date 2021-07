Twitter-Trend #JungeFrau: Armin Laschet vergisst Namen von WDR-Moderatorin

Während eines Interviews am Donnerstag hat Armin Laschet scheinbar mehrfach den Namen von WDR-Moderatorin Susanne Wieseler vergessen. Sie selbst erinnerte den CDU-Kanzlerkandidaten während des Gesprächs an ihren Namen. Kurz nach dem Interview startete eine Debatte auf Twitter.

Düsseldorf/MZ/dpa - Nach einem Interview von WDR-Moderatorin Susanne Wieseler mit Armin Laschet gibt es bei Twitter seit Donnerstagabend eine Debatte unter dem Hashtag #JungeFrau. Viele Nutzer glauben, in dem hitzigen Dialog mit der Moderatorin den NRW-Ministerpräsidenten Laschet „Entschuldigung, junge Frau“ sagen zu hören und kritisieren das als nicht angemessen.

Ich habe noch nie eine Frau „#JungeFrau" oder „junges Fräulein" genannt. Es ist einfach respektlos & gehört sich nicht! Erst Recht nicht für jemanden, der Kanzler werden möchte. — Christian R. (@pYranhia) July 16, 2021

Laschet, Kanzlerkandidat der Union, war zur WDR-Sendung „Aktuelle Stunde“ zugeschaltet worden, um über die Hochwasser-Katastrophe zu sprechen. Das Interview drehte sich sofort um den Klimaschutz. Laschet reagierte auf Wieselers Fragen teilweise gereizt.

Armin Laschet vergisst Susanne Wieselers Namen im WDR-Interview

Wie der Stern berichtet, geht die Debatte auf Twitter jedoch sogar noch weiter: Demnach soll Armin Laschet den Namen von Susanne Wieseler komplett vergessen, und den Satz „Entschuldigung, Frau...“ im Raum stehen gelassen haben. Dieser Fauxpass wäre ihm während des gesamten Interviews sogar zweimal passiert.

Irgendwann hatte es der WDR-Moderatorin jedoch gereicht. „Wieseler heiße ich", hatte sie den NRW-Ministerpräsidenten erinnert. „Ich weiß wie Sie heißen, Frau Wieseler" entgegnete dieser darauf. Tatsächlich hatte er zu Beginn des Interviews Wieselers Namen genannt. Ob er ihm wegen des hitzigen Dialogs abhanden gekommen ist, kommentiert Laschet nicht.

Jedoch wies der CDU-Chef am Freitag in Düsseldorf den Vorwurf, Susanne Wieseler mit „Junge Frau“ angesprochen zu haben, zurück: „Der Satz ist nicht gefallen. Er gehört übrigens auch nicht zu meinem Sprachgebrauch, und die Moderatorin hat das ja inzwischen selbst klar gestellt.“ Was Laschet stattdessen gesagt hatte, ließ er offen.

Wieseler nimmt Laschet in Schutz

Wieseler selber hatte Laschet mit mehreren Tweets in Schutz genommen und noch am Donnerstagabend geschrieben: „Allerdings: Ich höre gar nicht, dass er das wirklich sagt.“

Am Freitagmorgen kommentierte Wieseler die Deutung des „Spiegel“-Journalisten Markus Feldenkirchen, dass Laschet einfach nur rheinisch gesprochen und ihren Namen vielleicht wegen der „guten, scharfen Interviewführung“ vergessen habe, mit: „Sehe ich auch so - und hoffe, dass es diesen kausalen Zusammenhang gibt.“

Laschet trifft widersprüchliche Aussagen zur Klimapolitik

Auf Twitter wird der CDU-Ministerpräsident jedoch auch für seine widersprüchlichen Aussagen zur Klimapolitik kritisiert. Nur wenige Stunden zuvor hatte Laschet in einer Pressekonferenz zum Umdenken in der Klimapolitik aufgefordert. Im WDR-Interview sagte er aber: „… weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik."

Laschet: Macht innerhalb eines einzigen Tages ZWEI 180° Kehrtwenden in seiner eigenen Klimapolitik. (Man könnte auch sagen: lügt im Angesicht einer Katastrophe.)

Twitter: Hat er jetzt #JungeFrau gesagt oder ihren Namen vergessen...?

Mit euch macht schon Spaß. :) — Marina Weisband (@Afelia) July 15, 2021

Bei Twitter-Nutzern stieß das auf Unverständnis. "Entschuldigung, Herr Laschet, weil jetzt so ein Tag ist, ändert man die Politik!“, schrieb eine Nutzerin.