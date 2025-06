Wer immer schon mal in einer Streamingserie mitmachen wollte, hat jetzt im Raum Köln Gelegenheit dazu.

In NRW werden wieder Komparsen für Dreharbeiten gesucht (Archivbild).

Mehr als 600 Komparsen und Kleindarsteller werden für Dreharbeiten im Raum Köln gesucht. Produziert werde die Serie „All Heroes Are Bastards“ für die ARD-Mediathek, teilte die Agentur Eick & Weber mit. Darin geht es um ein Deutschland, in dem eine autoritäre Regierung in drastischer Weise gegen Minderheiten vorgeht. Die Dreharbeiten sollen von Mitte Juli bis Mitte Oktober stattfinden.

„Eingeladen sind Menschen jeglicher Ethnizitäten und Nationen sowie aller Geschlechter und Gender-Identitäten, im Alter ab 18 bis 80 Jahren“, sagte Geschäftsführer Burkhard Eick. „Wir suchen viele Familien, Schüler und Lehrer, sportliche und muskulöse Männer, junge Erwachsene für einen internationalen Chor und vieles mehr.“ Abgesehen von Komparsen würden auch Kleindarsteller mit mehreren Einsatztagen gesucht. Unter https://ahab.casting-eick.de kann man seine persönlichen Daten eingeben, Fragen beantworten und zwei aktuelle Fotos hochladen. Bewerbungsschluss ist der 8. Oktober.