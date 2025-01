Shan Xiaona führte Eastside in das Final Four des Pokals.

Sinzheim - Die Tischtennisspielerinnen vom TTC Berlin Eastside peilen den Hattrick im Pokal an. Mit zwei Erfolgen im Qualifikationsturnier zogen die Berlinerinnen als Sieger der Gruppe C in das Final Four ein. Einem 3:1 gegen den Zweitligisten TuS Fürstenfeldbruck ließ das Team um die Topspielerinnen Nina Mittelham und Shan Xiaona einen 3:1-Sieg gegen den Bundesligakonkurrenten ESV Weil folgen. Die Halbfinalspiele werden am Sonntag um 11.00 Uhr ausgetragen. Das Endspiel beginnt nicht vor 14.00 Uhr.

Beim 3:1-Erfolg am Vormittag konnten Shan Xiaona, Josephina Neumann sowie Sabina Surjan ihre Einzel gewinnen, lediglich Nachwuchsspielerin Mia Griesel verlor ihr Match. Im zweiten Gruppenspiel gegen Weil verlor Mittelham zum Auftakt ihr Einzel mit 1:3. Doch Shan und Griesel drehten das Spiel, sodass Mittelham mit dem Sieg in ihrem zweiten Einzel den Einzug in das Final Four sicherstellte.