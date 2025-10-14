Torhüter Simon Gade trifft übers ganze Feld, Justus Fischer netzt sechsmal ein – doch erst in den letzten Minuten fällt die Entscheidung. Wie Hannover den Auswärtssieg klarmacht.

Fredericia - Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben zum Auftakt der European League einen Auswärtssieg gefeiert. In der Gruppe G gewannen die Niedersachsen bei Fredericia HK in Dänemark mit 31:29 (15:11). Nationalkreisläufer Justus Fischer steuerte als bester Werfer sechs Treffer zum Sieg der TSV bei.

Für den erkrankten Cheftrainer Christian Prokop hatten wie schon im Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den ThSV Eisenach dessen Assistent Heidmar Felixson und der Sportchef Sven-Sören Christophersen die Verantwortung auf der Bank übernommen.

Die Niedersachsen warfen sich schnell eine Fünf-Tore-Führung heraus. Den Treffer zum 7:2 erzielte Torhüter Simon Gade mit einem Wurf über das ganze Feld. In der Folge scheiterten die Hannoveraner aber zu häufig an Fredericias Schlussmann Sander Heieren.

So holten die Gastgeber, die in der vergangenen Saison noch in der Champions League gespielt hatten, Tor um Tor auf. Auch die Rote Karte gegen Kasper Andersen, der den Hannoveraner Jonathan Edvardsson im Gesicht getroffen hatte, in der 36. Minute hielt die Dänen nicht auf. Beim 22:22 (44.) war die Partie wieder ausgeglichen, beim 27:26 (54.) führte Fredericia erstmals. Dank einer starken Schlussphase drehten die Gäste aber das Spiel doch noch zu ihren Gunsten.