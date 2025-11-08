Potsdam - Am Wochenende ist in Berlin und Brandenburg immer wieder mit Nebel zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heute bei Höchsttemperaturen von fünf bis zehn Grad stellenweise Aufhellungen der neblig-trüben Lage am Nachmittag. Es bleibe zumeist trocken. Neblig soll es demnach auch in der Nacht zum Sonntag werden, vereinzelt könne es auch zu Sprühregen kommen. Die Temperaturen sollen auf Tiefstwerte von fünf bis ein Grad sinken.

Am Sonntag kommt es laut DWD bei Höchsttemperaturen von sechs bis neun Grad zu einer ähnlichen Wetterlage: neblig, einzelne Auflockerungen und lokal Sprühregen. Zum Start in die neue Woche sollen die Temperaturen leicht auf sieben bis zehn Grad ansteigen. Außerdem wird es viele Wolken und örtlich leichten Regen geben, so der DWD.