Der Deutsche Wetterdienst erwartet wechselhaftes Wetter: Nach Regen und bedecktem Himmel steigen die Temperaturen in Niedersachsen und Bremen leicht an.

Die nächsten Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst für Niedersachsen und Bremen trübes Wetter mit milden Temperaturen. (Symbolbild)

Hannover/Bremen - Die zweite Wochenhälfte sieht für Niedersachsen und Bremen weiter trübes, wechselhaftes Wetter vor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen zum Wochenende hin an.

Am Donnerstag dominiert demnach vielerorts dichte Bewölkung, zeitweise fällt Regen. Die Temperaturen erreichen je nach Region Höchstwerte von drei Grad im Bergland und sieben Grad an der Ems. An der Küste kann es zu einzelnen Windböen kommen.

In der Nacht zum Freitag verdichten sich auch im Südosten die Wolken, immer wieder ziehen Regenfelder durch. Die Tiefstwerte liegen zwischen sechs Grad auf den Inseln und minus einem Grad im Harz, wo auch Glättegefahr besteht.

Am Freitag bleibt es größtenteils bedeckt und regnerisch. Nur im Südosten kann es vorübergehend auflockern. Die Höchstwerte steigen auf maximal zehn Grad, im Bergland auf etwa sechs Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee teils frisch.

In der Nacht zum Samstag regnet es weiter, die Temperaturen sinken auf zwei Grad im Bergland und acht Grad an der Küste. Am Samstag selbst zieht der Regen laut Deutschem Wetterdienst ab, doch die Wolken bleiben meist dicht. Mit sieben bis zehn Grad wird es etwas milder.