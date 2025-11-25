Neblig, kalt und glatt: So bleibt es erst einmal in Berlin und Brandenburg. Aber es gibt Aussichten auf einen Winter-Tag mit mehr Sonne.

Berlin/Potsdam - Der Dienstag wird winterlich-trüb in Berlin und Brandenburg. Der Tag beginnt mit Glättegefahr und Nebel – Autofahrer sollten aufpassen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Später fällt örtlich leichter Regen, darunter können sich auch ein paar Schneeflocken mischen. Die Höchstwerte liegen bei ein bis drei Grad.

In der Nacht zum Mittwoch sind die Straßen örtlich wieder glatt, dazu zieht Nebel oder Dunst auf. In der Niederlausitz fällt leichter Schnee und es kühlt ab auf null bis minus zwei Grad. Der Mittwoch bringt viele Wolken nach Berlin und Brandenburg, im Süden fällt Regen oder ein Schnee-Regen-Mix. Die Temperaturen erreichen ein bis vier Grad.

Ähnlich geht es in der Nacht weiter: Bei dichten Wolken gibt es im Süden Sprühregen oder Schnee. Bei minimal null bis minus zwei Grad kann es örtlich glatt werden. Am Donnerstag zeigt sich nach einiger Zeit neben vielen Wolken die Sonne. Weitgehend bleibt es trocken bei zwei bis vier Grad.