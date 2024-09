Der Auer Linksverteidiger Kilian Jakob will trotz Bruch der Elle in Unterhaching auflaufen. Dafür benötigt er eine erlaubte Manschette.

Aue - Kilian Jakob vom FC Erzgebirge Aue will trotz eines Unterarmbruchs am Freitag in Unterhaching auflaufen. „Die Elle ist durch“, bestätigte Kilian Jakob laut Mitteilung des Fußball-Drittligisten. Wann genau er sich den Bruch beim 1:3 gegen Arminia Bielefeld am Sonntag zugezogen hatte, weiß der 26-Jährige selbst nicht genau. Vermutlich bei seinem Sturz nach Foulspiel in der 27. Minute, als der Linksverteidiger im Strafraum zu Fall gebracht wurde und einen Elfmeter zugesprochen bekam, den Marvin Stefaniak verwandelte.

Ob Jakob an diesem Freitag (19.00 Uhr/Magentasport) bei der SpVgg Unterhaching mitwirken kann, hängt von den Schmerzen und der Anfertigung einer erlaubten Manschette für den lädierten Unterarm ab.