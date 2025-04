Rote Karte schon in der 3. Minute: Harm Osmers verweist Kenan Karaman nach Videobeweis des Feldes.

Gelsenkirchen - Der Spitzenreiter Hamburger SV hat durch ein 2:2 (2:1) im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim FC Schalke 04 die Absicherung der Tabellenführung verpasst. Der Verfolger 1. FC Köln kann am Sonntag mit einem Sieg gegen Preußen Münster vorbeiziehen. Die Hamburger profitierten nicht von einem frühen Platzverweis für den Schalker Kenan Karaman.

Der Angreifer hatte nach 70 Sekunden bei einer überharten Grätsche den Knöchel von Jonas Meffert getroffen. Weil Schiedsrichter Harm Osmers den Videobeweis benötigte, verwies er Karaman in der 3. Minute des Feldes. Zwar brachte Ron Schallenberg die Schalker trotz Unterzahl mit 1:0 in Führung (15. Minute). Hamburgs Emir Sahiti aber drehte das Spiel zunächst mit zwei Treffern (41., 43.) noch vor der Pause. Die Gäste verpassten jedoch, das dritte Tor zu schießen. Gegen Ende verloren sie die Kontrolle wieder und mussten noch den 2:2-Ausgleich durch Moussa Sylla (81.) hinnehmen.

Sylla bringt Schalker Arena zum Kochen

Nach den vorangegangenen Niederlagen hatten beide Trainer ihre Startformation verändert: Schalke-Coach Kees van Wonderen auf drei Positionen, HSV-Trainer Merlin Polzin sogar auf fünf. Eine Woche nach dem 2:4 gegen Eintracht Braunschweig wirkten die Hamburger trotz des frühen Schalker Platzverweises verunsichert und kamen nur schwierig ins Spiel.

Vor 62.077 Zuschauern in der ausverkauften Schalker Arena nutzten sie ihre numerische Überlegenheit letztlich nicht zum Sieg. Nach einer Stunde musste das Spiel für rund fünf Minuten unterbrochen werden, weil die Hamburger Fans massiv Pyrotechnik und Raketen zündeten, die auch auf Zuschauerränge und das Spielfeld flogen. In der Folge wurden die Schalke wieder mutiger und kamen in der 81. Minute durch Sylla zum umjubelten Ausgleich.