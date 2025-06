Erst droht ein Debakel, dann gibt's fast die Wende. Trainer Deschamps und seine Franzosen wollen aus dem spektakulären 4:5 gegen Spanien lernen - und Deutschland das Final Four endgültig vermiesen.

Trainer Didier Deschamps und seine Franzosen treffen am Sonntag auf Deutschland.

Stuttgart - Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hofft nach dem fußballerischen Spektakel von Stuttgart auf einen Lerneffekt seiner Mannschaft. Für einige Spieler sei das sicher eine „Lektion“ gewesen, sagte der Coach des Vize-Weltmeisters, der nach dem 4:5 im Nations-League-Halbfinale gegen Europameister Spanien nun gegen Deutschland um den dritten Platz spielt. Da wenig Zeit bleibt zur Erholung bis zur nächsten Partie in Stuttgart am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und DAZN), werde es aber Wechsel geben, kündigte Deschamps an.

Moral stimmt - Effizienz erst am Ende

„Wir können viel Gutes mitnehmen“, sagte der 56-Jährige. Aber: „Wenn man fünf Gegentore bekommt, hat man bestimmt nicht alles richtig gemacht“, erklärte Deschamps. Und dennoch: „Wir haben nie aufgegeben und es am Ende auch geschafft, Tore zu erzielen.“ Er wolle seine Defensive nicht kritisieren, sagte der Coach. Es gehe eher um die generelle Balance im Spiel. Auch, wenn lange die Effizienz gefehlt hat, habe er „viel Potenzial im Angriff“ gesehen, meinte Deschamps.

Frankreichs Starensemble um Real Madrids Stürmer Kylian Mbappé und den trickreichen Ousmane Dembélé von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain lag trotz guter Chancen gegen Spanien am Donnerstagabend schon mit 1:5 zurück, kämpfte sich noch mal auf 4:5 heran und ging letztlich doch als Verlierer vom Platz. Er und seine Mitspieler seien „am Boden zerstört“, sagte Kapitän Mbappé dem französischen Sender TF1 kurz nach der Partie.

Zuletzt zwei Niederlagen gegen Deutschland

Das nun anstehende kleine Finale gegen Deutschland sei „nicht das wichtigste Spiel“, räumte Deschamps offen ein. Dennoch wolle er es gewinnen. „Wir werden alles geben“, versprach Offensivmann Rayan Cherki.

Zuletzt kassierten die Franzosen gegen die DFB-Elf zwei Niederlagen nacheinander. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen im März 2024 verloren sie mit 0:2.

Für die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht es nach dem enttäuschenden 1:2 im Halbfinale gegen Portugal um einen versöhnlichen Abschluss des Heim-Events.