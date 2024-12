2016 fuhr ein Terrorist mit einem Lkw auf den Weihnachtsmarkt in der City-West. Viele Menschen starben und wurden verletzt. In diesem Jahr wurde ein Weihnachts-Truck an derselben Stelle angekündigt.

Berlin - Trotz Kritik ist ein Weihnachts-Truck nahe der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in Berlin zum Verteilen von Geschenken vorgefahren. Im Vorfeld der Aktion von Dienstagabend hatte es Vorwürfe gegeben, weil 2016 ein islamistischer Terrorist auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche mit einem Lkw einen Anschlag mit 13 Toten verübt hatte.

Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hatte den Halt des Trucks an dem diesjährigen Weihnachtmarkt angekündigt. Der Lkw gehöre zu einer Initiative, die an 15 Haltepunkten in Deutschland und der Schweiz Geschenke an bedürftige Kinder verteile. Letztlich verlief die Aktion am Dienstagabend unspektakulär. Der Lastwagen hielt etwas abseits des Platzes auf der Straße.