Auerbach/Vogtland - Ein Triebwagen der Vogtlandbahn hat in Auerbach gebrannt. Verletzt wurde dabei aber niemand. Wie eine Sprecherin des Unternehmens am Freitag mitteilte, war der Zug am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Linie Plauen nach Falkenstein unterwegs, als kurz vor Auerbach Passagiere Rauch bemerkten und das Fahrpersonal informierten. Nach Angaben des Unternehmens waren sechs Fahrgäste im Zug, sie konnten zusammen mit dem Personal am Bahnhof unversehrt aussteigen. Danach sei es zu einem offenen Brand des Fahrzeugs gekommmen.

Laut der Sprecherin wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Zur Brandursache gibt es bislang keine gesicherten Erkenntnisse. Das Triebfahrzeug sei gesichert und in eine Werkstatt gebracht worden.

Wegen des Brandes fielen am Freitag die Züge der Linie RB 5 aus. Busse sollten im Schienenersatzverkehr zum Einsatz kommen. Am Abend könnten die Einschränkungen dann voraussichtlich aufgehoben werden. „Für das anstehende Wochenende ist mit keinen weiteren Fahrplananpassungen zu rechnen„, hieß es.