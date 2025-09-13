Wie Betrüger mit gefälschten Scheinen ahnungslose Passanten täuschen - und was die Polizei rät, um sich vor solchen Maschen zu schützen.

Eisleben - Ein Mann ist in Eisleben (Mansfeld-Südharz) Opfer eines Trickbetrugs mit Falschgeld geworden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 40-Jährige am Freitagnachmittag von einem bislang unbekannten Täter angesprochen. Dieser bat darum, einen 20-Euro-Schein in zwei 10-Euro-Scheine zu wechseln - der Mann kam der Bitte nach. Kurz darauf wollte der Mann mit dem erhaltenen 20-Euro-Schein in einer Bäckerei bezahlen. Dort stellte sich heraus, dass es sich um Falschgeld handelt. Die Polizei stellte den Schein sicher.

Die Beamten warnen vor ähnlichen Betrugsmaschen: Täter nutzten oft das Vertrauen fremder Menschen aus, um gefälschte Scheine in Umlauf zu bringen - besonders bei spontanen Geldwechseln im Alltag. Die Polizei rät daher, kein Bargeld mit Unbekannten zu tauschen und Geldscheine bei Verdacht genau zu prüfen. Im Zweifel könne ein UV-Licht oder ein Abgleich mit den bekannten Sicherheitsmerkmalen helfen.