Trotz steigender Kosten gibt es mehr Bauvorhaben in Thüringen. Die Zahl der geplanten Ein- und Mehrfamilienhäuser liegt bis April deutlich über dem Vorjahr. Doch nicht überall ging es bergauf.

Trendwende? - Mehr Wohnungsbau in Thüringen

Nach einer Flaute ist die Zahl der Bauanträge für Ein- und Mehrfamilienhäuser in den ersten vier Monaten dieses Jahres wieder gestiegen. (Archiv-Symbolfoto)

Der Thüringer Wohnungsbau hat sich im ersten Drittel dieses Jahres erholt. Von Januar bis April 2025 wurde der Bau von 724 neuen Wohnungen und Wohngebäuden genehmigt, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilte. Damit lag die Anzahl der Neubaugenehmigungen um 37,4 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

Den größten Zuwachs gab es demnach bei neuem Wohnraum in Mehrfamilienhäusern. Hier wurden 474 Wohnungen genehmigt, darunter 162 in Wohnheimen. Das sind 52,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, so die Statistiker. Und auch die Zahl der Anträge für Einfamilienhäuser wuchs um 33,7 Prozent - von Januar bis April dieses Jahres wurden hier 230 Bauanträge genehmigt.

Weniger Bauvorhaben bei Zweifamilienhäusern

Einzig die Nachfrage nach Wohnungen in Zweifamilienhäusern ging den Zahlen zufolge zurück. 20 genehmigte Bauvorhaben sind mehr als die Hälfte weniger als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres (-54,5 Prozent).

Ebenfalls um mehr als die Hälfte haben sich die Kosten für Bauherren verteuert. Demnach lagen die durchschnittlichen Kosten je Quadratmeter Wohnfläche im Wohnungsneubau bei 2.281 Euro. Das sind 52 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum.