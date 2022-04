Tampere/DUR/jsp – In Finnland schaffte die Tampere University of Applied Sciences (TAMK) in Zusammenarbeit mit mehreren Unternehmen erstmalig einen Studiengang für Influencer. An der "Influencers Academy" lernt man alles rund um das Influencer-Dasein und kann das Studium nach dreieinhalb Jahren mit einem Bachelor of Business Administration abschließen.

Während ihres Studiums sollen die Studenten und Studentinnen lernen, wie man ein Unternehmen führt und wie es ist, im Team zu arbeiten, lautet es auf der Website der Akademie.

Die Studiengebühren belaufen sich an der Influencers Academy auf 9800 Euro pro akademisches Jahr. Bei einer Laufzeit von sieben Semestern ergibt dies eine Summe von 34.300 Euro.