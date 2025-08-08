Eine Soldatin und zwei Soldaten kamen bei dem Absturz ums Leben. Ende August wollen die Angehörigen der Verunglückten gedenken. Die Trauerfeier ist aber nicht für die Öffentlichkeit vorgesehen.

Grimma - Für die drei bei einem Hubschrauberabsturz bei Grimma ums Leben gekommenen Besatzungsmitglieder soll es Ende August eine Trauerfeier geben. Die Luftwaffe bestätigte einen entsprechenden Bericht des MDR. Demnach findet die Trauerfeier auf Wunsch der Familien unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der Hubschrauber, der im Flugbetrieb der Bundeswehr eingesetzt wurde, war in der vergangenen Woche in die Mulde gestürzt. Die Ursache ist bislang unklar. Das Helikopter-Unglück passierte nach einer Tiefflugübung. Alle drei Besatzungsmitglieder - eine Soldatin und zwei Soldaten - kamen dabei ums Leben.