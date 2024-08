VfB-Fans erinnern an Christoph Daum

Köln - Die Trauerfeier für den am Samstag gestorbenen Fußballtrainer Christoph Daum wird am 12. September im Kölner EM-Stadion stattfinden. Dies bestätigte der 1. FC Köln am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der „Express“ darüber berichtet.

Gemeinsam mit Daums früheren Clubs VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen sowie der Familie ist die Feier im RheinEnergieStadion geplant. Die Teams werden an diesem Wochenende auch mit einem Trauerflor auflaufen. Im nächsten Zweitliga-Heimspiel des 1. FC Köln am 14. September gegen den 1. FC Magdeburg soll es auch eine Gedenkminute geben.

Daum, der in Zwickau geboren wurde und in Duisburg aufgewachsen ist, war am vergangenen Samstag nach langem Kampf gegen eine Krebserkrankung im Alter von 70 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben. Seit Herbst 2022 hatte Daum gegen die Krankheit gekämpft.