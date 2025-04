Brandenburg trauert um den Papst: In Potsdam liegt ein Kondolenzbuch aus, die Flaggen an Dienstgebäuden sollen am Samstag auf halbmast wehen.

Trauerbeflaggung in Brandenburg für Papst Franziskus

Nach dem Tod von Papst Franziskus hat das Brandenburger Innenministerium für Samstag Trauerbeflaggung an Dienstgebäuden des Landes angeordnet. (Archivbild)

Potsdam - Zur Trauerfeier für Papst Franziskus am Samstag im Vatikan setzt Brandenburg die Flaggen offizieller Stellen auf halbmast. Das Innenministerium ordnete nach dem Tod des Papstes Trauerbeflaggung an allen Dienstgebäuden des Landes Brandenburg an. Die Landkreise, kreisfreien Städte, Gemeinden und Ämter seien ebenfalls darum gebeten, teilte das Innenministerium mit.

Papst Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Der gebürtige Argentinier war mehr als 12 Jahre das Oberhaupt der katholischen Kirche. Die Beisetzung ist für Samstag geplant. Erwartet werden Staatsgäste aus aller Welt.

Kondolenzbuch für den Papst

Auch in Brandenburg wird nach dem Tod getrauert: In der Kirche St. Peter und Paul in Potsdam liegt seit Montag ein Kondolenzbuch aus, wie das Erzbistum Berlin auf Anfrage mitteilte. Im Land gibt es nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz rund 87.000 Katholiken.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte Papst Franziskus am Montag für seinen Mut zu Veränderungen auch gegen Widerstände und für seine Nähe zu den Menschen gewürdigt.