Salzbergen - Der Fahrer eines Kleintransporters ist bei einem Unfall auf der Autobahn 30 bei Salzbergen lebensgefährlich verletzt worden. Der 33-Jährige habe sich stauenden Verkehr wegen Wartungsarbeiten übersehen und sei ungebremst auf einen Lkw geprallt, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 42-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die A30 war in Fahrtrichtung Hannover am Mittwoch zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.