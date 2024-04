Berlin - Nach einer Brandstiftung an einem Transporter in Berlin-Hellersdorf ist der mutmaßliche Täter auf seiner Flucht per E-Scooter gestoppt und festgenommen worden. Zivilen Einsatzkräften sei der Mann am Samstag gegen 4.45 Uhr aufgefallen, als er sich in der Hellersdorfer Straße an einem geparkten Transporter zu schaffen gemacht habe, teilte die Polizei mit. Kurz danach brannte die Fahrerkabine des Transporters und der Verdächtige flüchtete mit einem E-Scooter.

Bei der Durchsuchung des 35-Jährigen fanden die Einsatzkräfte einen Zimmermannshammer und ein Feuerzeug, wie es weiter hieß. Beide Gegenstände wurden als mutmaßliche Tatmittel beschlagnahmt. Der Tatverdächtige kam in Polizeigewahrsam. Er sollte am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

In Hellersdorf war erst vor reichlich einer Woche auf einem Parkplatz ein Kleintransporter ausgebrannt, auch in diesem Fall bestand Verdacht auf Brandstiftung. Eine Anwohnerin habe eine unbekannte Person auf einem E-Scooter davonfahren sehen. In Berlin brennen immer wieder Fahrzeuge, oft ist Brandstiftung die Ursache.