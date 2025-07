Die Demonstranten setzen eine Drohne ein, um ihr Transparent an einem bekannten Ort sehr hoch zu platzieren. Es geht um eine Inhaftierung in Ungarn.

Berlin - Mit zwei Aktionen haben Demonstranten in Berlin gegen die Inhaftierung der non-binären Person Maja T. in Ungarn protestiert und eine Freilassung gefordert. Eine Gruppe hängte gegen Mittag mit Hilfe einer Drohne ein großes Transparent an die bekannte große Metallskulptur „Molecule Men“, die in Treptow in der Spree steht.

Polizisten einer Technischen Einheit kletterten die Skulptur hoch und entfernten das Transparent, wie die Polizei mitteilte. Auch die Wasserschutzpolizei war im Einsatz. Zwei Aktivisten, die von Zeugen beobachtet worden waren, wurden von der Polizei festgenommen.

Bei einem weiteren Protest betraten 14 Demonstranten mit einem Transparent zur Freilassung von Maja T. das Foyer des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin. Noch bevor die Polizei eintraf, verließen sie das Foyer wieder, wie ein Polizeisprecher sagte. Das ZDF bestätigte die Aktion und bezeichnete sie als kurz und friedlich, wollte sie weiter aber nicht kommentieren.

T. steht in Budapest wegen mutmaßlicher Körperverletzungen im Zuge von Protesten gegen Rechtsextreme im Februar 2023 vor Gericht. T. droht eine Verurteilung von bis zu 24 Jahren Gefängnis. Nach gut fünf Wochen beendete T. einen Hungerstreik für bessere Haftbedingungen und eine Rücküberstellung nach Deutschland.