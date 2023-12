Bremerhaven - Traktor-Proteste gegen Sparpläne der Bundesregierung haben in Bremerhaven am Montag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Mehrere Dutzend Traktoren seien von etwa 17.00 Uhr bis kurz nach 20.00 Uhr durch die Stadt gefahren worden - teils mit geringer Geschwindigkeit, teilte die Polizei mit. Ein Teilnehmer der Konvois habe eine Spontandemonstration angemeldet. Es sei um eine Solidarisierung mit den Landwirten gegangen, die am Montag in Berlin eine Großdemo veranstaltet hatten.

Tausende hatten in der Hauptstadt gegen die vorgesehene Streichung von Agrar-Steuervergünstigungen protestiert. Die Ampel-Koalition hatte zuletzt Pläne präsentiert, Regelungen zum Agrardiesel und zur Kfz-Steuerbefreiung für Einsparungen im Bundeshaushalt abzuschaffen.