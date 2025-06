Der Ablösepoker um Trainer Christian Titz zwischen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg und Hannover 96 zieht sich weiter in die Länge. Nachdem mehrere Medien berichtet hatten, dass die Trainerfrage bis zum Wochenende geklärt sein sollte, stieg auch am Samstagvormittag noch kein weißer Rauch auf. Es seien „nach wie vor nicht alle Details und Feinheiten zur Zufriedenheit aller Parteien ausgehandelt“, schreibt die „Magdeburger Volksstimme“.

Die Verzögerungen zwischen dem FCM und 96 lassen auch die Verkündigung des designierten Titz-Nachfolgers an der Elbe stocken. Beste Aussichten auf diesen Job soll Markus Fiedler vom VfB Stuttgart II haben. Der 39-Jährige soll sich mit FCM-Sportchef Otmar Schork bereits einig sein.

Leistungstest in kommender Woche

Doch die Zeit drängt. Sowohl Magdeburg als auch Hannover starten in der kommenden Woche mit ihren Leistungstests, ehe dann am kommenden Wochenende zumindest in Hannover das erste Mal trainiert werden soll. In Magdeburg folgen nach den Tests am kommenden Mittwoch zwei Spiele gegen Partnervereine in der darauffolgenden Woche. Fest steht das Trainingslager in Bad Wörishofen vom 2. bis zum 10. Juni. Die Saison selbst startet am 1. August. Eine Einigung in der Trainerfrage drängt also.