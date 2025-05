Seoul - Der Hauptdarsteller im Sarg und ein mysteriöses Babygeschrei: Ein rund einminütiger Trailer, der in der Nacht veröffentlicht wurde, stimmt auf die dritte und letzte Staffel der Netflix-Erfolgsserie „Squid Game“ ein. Die sechs finalen Episoden stellt der US-Streamingdienst bereits am 27. Juni zur Verfügung.

Sie schließen offensichtlich direkt an das schockierende Ende der zweiten Staffel an, die erst Ende Dezember erschienen war. Der von Seong Gi-Hun (Lee Jung-jae) angezettelte Aufstand der Spielenden wurde vom Spielleiter blutig niedergeschlagen. Daraufhin wird der noch lebende Gi-hun in einem Sarg zurück in den Schlafraum gebracht.

Außerdem zeigt der Trailer eines der letzten drei verbleibenden Todesspiele: Die Spielenden müssen eine Art Spielautomat bedienen und bekommen entweder eine blaue oder rote Kugel zugeteilt. Was es damit auf sich hat, bleibt unklar. „Es ist Zeit, ein letztes Mal zu spielen“, heißt es zu dramatischer Musik. Am Ende des Clips schreit ein Baby, das vermutlich der in der zweiten Staffel hochschwangeren Spielerin 222 (gespielt von K-Pop-Star Jo Yu-ri) gehört.

Darum geht es in „Squid Game“

Die erste Staffel des südkoreanischen Thrillers ist bis heute die erfolgreichste Serie bei Netflix und wurde rund 265 Millionen Mal angeschaut. In der blutigen Gesellschaftskritik bekommen hoch verschuldete Menschen die Chance, einen Millionen-Jackpot zu gewinnen - wenn sie diverse koreanische Kinderspiele meistern. Doch wenn sie in einer Runde ausscheiden, werden sie auf der Stelle getötet.