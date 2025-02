Über viele Stunden war der Strom in Teilen von Cottbus weg. Auch Wahlhelfer bibberten, weil Heizungen kalt blieben. Jetzt gibt es einen Hinweis auf einen Brand.

Trafobrand als mögliche Ursache für Stromausfall in Cottbus

Die Stadtwerke Cottbus arbeiten an der Behebung des Stromausfalls am Wahlsonntag in Teilen von Cottbus.

Cottbus - Ein Brand in einer Trafostation wird als mögliche Ursache für den Stromausfall am Wochenende in Cottbus untersucht. Einem ersten Hinweis darauf werde nachgegangen, teilten die Stadtwerke Cottbus mit.

Am Samstagabend fiel in Teilen der Stadt der Strom aus, die Störung dauerte bis weit in den Sonntagnachmittag. Sie betraf auch Fernwärme und Gasheizungen. Nach Angaben der Stadtwerke waren rund 3.200 Anschlüsse betroffen. Bei der Fehlersuche sei unter anderem ein Kurzschluss ausfindig gemacht worden.

Am Wahlsonntag waren auch mehrere Wahllokale von der Störung betroffen. Teils mussten die Wahlhelfer frieren. Sie bekamen Decken und heiße Getränke gebracht.