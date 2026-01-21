Der Bahnhof Alexisbad bekommt einen neuen Besitzer – und ein frisches Nutzungskonzept. Aber auch wenn man kein Investor ist, kann man den Bahnhof kaufen.

Harzgerode - Der seit Jahren leerstehende Bahnhof Alexisbad (Landkreis Harz) soll wieder mit neuem Leben gefüllt werden. Ende vergangenen Jahres hatten die Harzer Schmalspurbahnen den Bahnhof aus dem Jahr 1888 verkauft. Am Mittwochvormittag (11.00 Uhr) sollen der Käufer und das neue Nutzungskonzept vorgestellt werden.

Auch Modellbaufans können den Bahnhof kaufen. Seit mehreren Jahren gibt es ein Modell des Bahnhofs der Selketalbahn mit einer Länge von rund 55 Zentimetern. Der Modellbausatz wurde nach Angaben der HSB aber erst sechs Mal im Webshop gekauft. Deutlich beliebter seien die Bahnhöfe Steinerne Renne und Drei Annen Hohne der Brockenbahn.