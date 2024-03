Chemnitz - Vor 60 Jahren ging der Trabant in Serie – nun wird dem Kultauto eine Ausstellung gewidmet. Gezeigt werden an diesem Wochenende in der Messe Chemnitz verschiedene Modellreihen des Trabis und bekannte historische Fahrzeuge, klassische Oldtimer, ehemalige Rennfahrzeuge, Zweikraft- und Fahrräder aus der Zeit von 1910 bis 1983. Die Fahrzeuge stammen von privaten Leihgebern, Museen und der KFZ-Innung Sachsen West/Chemnitz, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten.

Trabi-Freunde können neben Klassiker Trabant 601 ebenso den Nachbau des P 50 bestaunen, der 1959 die Rallye in Finnland in seiner Klasse gewonnen hat. Schüler der Humboldtschule Zwickau haben dieses Fahrzeug nachgebaut. Sehenswert ist auch der Renntrabi von Rennfahrer-Ikone Klaus Schumann. Mit Tempo 180 gilt er als schnellster Trabi seiner Zeit. Ein besonderes Unikat ist der Uni 1, eine siebensitzige Großraum-Limousine mit Aluminiumkarosserie und Hybridantrieb von 1996.

Oldtimer-Fans können sich über das „Puppchen“ aus den Wanderer-Werken, ein Horch Typ 400 von 1929 sowie weitere elegante Horch- und Audi-Modelle freuen. Bei den Zweirädern sind rund 80 Ausstellungsstücke zu bestaunen, darunter Motorräder vom Straßen- und Geländerennsport, Rennräder der Marke Diamant oder die legendären Klappfahrräder von Mifa. Auch das Rennrad, auf dem Gustav Adolf „Täve“ Schur Weltmeister wurde, wird gezeigt.