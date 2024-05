Anklam - Auf dem Flugplatzgelände in Anklam ist am Mittwochabend das 29. Internationale Trabant-Treffen gestartet. Rund 700 Teilnehmer hatte Jens Rüberg, Vorsitzender des Veranstalters Trabbi Buggy Club '93, erwartet. Für die Fans der DDR-Kultautos mit Zweitaktmotoren stehen bis Sonntag diverse Programmpunkte auf dem Plan. Von 1957 bis 1991 wurden im sächsischen Zwickau rund 3,1 Millionen Trabant-Autos hergestellt.

Ab 18 Uhr wurde das Treffen mit der Wahl der Miss und Mister Trabant-Treffen 2024 eröffnet. Am Abend folgt eine 90er-Party mit DJs im Festzelt. In den nächsten Tagen stehen unter anderem Fahrzeugbewertungen in vielen Fahrzeugklassen auf dem Plan. Bei Wettbewerben wie Getriebeweitwurf, Bierdosenstapeln, Trabiziehen und Mannschaftstauziehen sind auch Tagesgäste gefordert.

Es ist das dritte Treffen nach der coronabedingten Pause 2020 und 2021, die den Veranstalter an den Rand der Existenz gebracht hatte. Dank finanzieller Unterstützung durch Trabi-Freunde konnte der Verein nach Angaben Rübergs die Treffen wieder in Angriff nehmen. Seit Herbst 2023 besteht der Verein 30 Jahre. Zu der Veranstaltung kamen in den Vorjahren im Durchschnitt mehrere Tausend Gäste, vor allem aus Ostdeutschland. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbinden das Event mit Campingurlaub und bleiben auch länger in Vorpommern. Höhepunkt des Treffens soll eine Rallye durch den Altkreis Anklam sein. Am Samstagabend folgt ein Konzert mit Feuerwerk.