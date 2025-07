Die Menschenschlange ist oft nicht zu übersehen. Vor allem Touristen nehmen für den im Internet gepriesenen Döner in Kreuzberg eine Stunde Anstehen in Kauf. Nun ist die legendäre Bude Vergangenheit.

Berlin - Der berühmteste Dönerimbiss Berlins und vielleicht auch Deutschlands ist umgezogen - aber nur auf die andere Straßenseite. „Mustafa's Gemüse Kebab“ am Mehringdamm in Kreuzberg, vor dem täglich eine lange Schlange hungriger Menschen wartet, verkauft sein Essen nicht mehr in einer mit Aufklebern übersäten Bude auf der westlichen Seite der Straße, sondern seit Dienstag gegenüber in einem kleinen Imbisslokal. Der „Tagesspiegel“ berichtete.

„New Location opposite Mehringdamm 33“ („Neuer Standort gegenüber Mehringdamm 33“) steht in großen Buchstaben gut lesbar für alle Touristen auf einem Plakat auf der alten Bude. Etwa zehn Menschen warteten am Mittag vor dem neuen Imbiss auf ihren Kult-Döner.

„Mustafa's Gemüse Kebab“ wird seit vielen Jahren besonders im Internet als bester Döner Berlins angepriesen. Junge Berlin-Besucher fahren extra für einen Döner zum Mehringdamm, machen Fotos und stellen Selfies ins Internet. An Sommerabenden und -nächten standen manchmal viele Dutzend Menschen in einer langen Schlange stundenlang an. Auch eine Filiale in der Warschauer Straße in Friedrichshain ist beliebt, aber die meisten Touristen zieht es zum Original.

Im „Tagesspiegel“ wird Inhaber Tarik Kara, der den Imbiss 2005 eröffnete, zitiert: „Wir mussten umziehen, wir mussten weg, weil auf dem Gelände hinter der Bude gebaut wird.“ Man habe den freien Laden gegenüber mieten können. „Man wird uns auch hoffentlich weiterhin finden.“ Traurig sei er nicht. Die alte Bude habe gute Dienste geleistet, dafür sei er dankbar. „Und nun ist eine neue Episode, es geht weiter.“