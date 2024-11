Tourismuspreis 2024 geht nach Weimar und in den Hainich

Erfurt - Der Thüringer Tourismuspreis 2024 geht nach Weimar, Eisfeld und Unstrut-Hainich. Die Auszeichnungen wurden am Mittwochabend vergeben, teilten das Wirtschaftsministerium und die Thüringer Tourismus GmbH in Erfurt mit. Insgesamt waren 56 Vorschläge eingereicht worden. „Die Vielzahl und die hohe Qualität der eingereichten Wettbewerbsbeiträge waren auch in diesem Jahr wieder eine echte Herausforderung für die Jury“, kommentierte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee das Verfahren.

Erfreulich sei auch die wieder gestiegene Zahl der Einreichungen für den Preis - im vergangenen Jahr waren es 50, im Jahr davor nur 41. Darin spiegele sich die steigende Stimmung der Branche.

Jury würdigt die Thüringer Wald Card als besonders benutzerfreundlich

In der Kategorie „Service & Qualität“ erhielt die Thüringer Wald Service GmbH in Eisfeld eine Auszeichnung und ebenfalls 5.000 Euro. Sie betreibt die „Thüringer Wald Card“ als einheitliche Gästekarte für die gesamte Urlaubsregion. In der Kategorie „Lieblingsarbeitgeber“ wurde das Erlebnismuseum Weimar-Haus mit 5.000 Euro ausgezeichnet.

Den Preis für Nachhaltigkeit von ebenfalls 5.000 Euro ging an die Hainichhöfe Premiumchalets in Unstrut-Hainich. Beim Bau der Ferienhaussiedlung Hainichhöfe im Hainich-Nationalpark wurden die Häuser zu 90 Prozent von Thüringer Betrieben mit Holz aus der Region errichtet.

Der Sonderpreis „Touristiker/Touristikerin des Jahres“ und damit weitere 5.000 Euro gingen an den Unternehmer Matthias Grafe. In seinem Weimarer Land Spa & Golf Resort in Blankenhain waren während der Fußballeuropameisterschaft 2024 die deutsche und die englische Fußballnationalmannschaft zu Gast.