Ein Mann stirbt in Achim an Stichverletzungen. Sein unter Tatverdacht stehender Mitbewohner ruft selbst die Polizei.

Ein Mann stirbt in Achim an Stichverletztungen. (Symbolfoto)

Achim - Ein Mann ist in einem Haus in Achim im Landkreis Verden erstochen worden. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach habe sein 37 Jahre alter Mitbewohner in der Nacht den Notruf gewählt und später die Tat gestanden, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte entdeckten den nicht mehr ansprechbaren 27-Jährigen mit Stichverletzungen auf dem Fußboden in dem Haus. Trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche konnte ein Notarzt nur noch seinen Tod feststellen.

Der 37-Jährige gab die Tat bei Eintreffen der Polizei zu. Er wurde nach Angaben der Ermittler widerstandslos festgenommen. Er sitzt nun wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Noch in der Nacht wurden der Tatort untersucht und Zeugen befragt. Der genaue Hergang sowie die Hintergründe der Tat waren laut Polizei zunächst unklar.