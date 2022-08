Betrunkener Autofahrer rast in Motorräder und Pkw - A10 stundenlang voll gesperrt

Mühlenbecker Land/dpa - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 10 nahe der Gemeinde Mühlenbecker Land ist am Sonntag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Zudem seien zwei Menschen verletzt worden, teilte ein Sprecher des Autobahnreviers Walsleben (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) am Abend mit. Ein Wagen sei mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Berlin-Pankow in zwei Motorräder sowie ein weiteres Auto gefahren. Der Unfallverursacher habe unter Alkoholeinfluss gestanden.

Eine schwer verletzte und eine leicht verletzte Person kamen demnach in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher wurde mit einem Schock in eine Klinik gebracht. Der Unfall ereignete sich zwischen der Anschlussstelle Mühlenbeck und dem Dreieck Pankow. In Fahrtrichtung Pankow war die A10 mehrere Stunden voll gesperrt. Am frühen Montagmorgen wurde die Sperrung laut Polizeisprecher wieder aufgehoben.

Zu Identität und Geschlecht des Toten, der Verletzten sowie des Unfallverursachers konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen. Die Sperrung sollte noch mehrere Stunden andauern.