Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes machte die tragische Entdeckung. Noch haben die Ermittler mehr Fragen als Antworten.

Toter Säugling im Müll entdeckt - was wir bisher wissen

An unbekannter Stelle auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes ist ein toter Säugling im Müll gefunden worden.

Bremen - In Bremen ist am frühen Vormittag ein toter Säugling im Müll gefunden worden. Viele Fragen sind noch offen. Was bisher bekannt ist.

Was wir wissen

Fundort: Der tote Säugling wurde von einem Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs an einer Sortieranlage für Abfall gefunden. Der Fundort liegt auf einem Firmengelände im Bereich der Industriehäfen, nördlich der Weser, im Nordwesten der Stadt Bremen. In der Umgebung befinden sich Industrieflächen, das Bremer Stahlwerk und die Baustelle des Wesertunnels der A281.

Ermittlungen: Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die Identität des Kindes und die genaue Todesursache zu klären. Ein Leichenwagen verließ am Vormittag den Fundort, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

Obduktion: Rechtsmediziner sollten den Leichnam noch am Dienstag untersuchen.

Was wir nicht wissen