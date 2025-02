Mitten in der Nacht rücken Einsatzkräfte zu einem Wohnungsbrand aus. Als das Feuer gelöscht ist, finden sie eine Leiche. Ist es der Mieter?

Toter nach Wohnungsbrand in Köthen entdeckt

Nach einem Brand in einer Erdgeschosswohnung in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) finden die Einsatzkräfte eine Leiche. Es ist womöglich der 63-jährige Mieter.

Köthen - Einen Toten haben Einsatzkräfte nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gefunden. Dabei handele es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den 63 Jahre alten Mieter, wie die Polizei in Dessau-Roßlau mitteilte.

Das Feuer war in der Nacht im Schlafzimmer der Erdgeschosswohnung ausgebrochen - Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es derzeit nicht. Zur Brandursache, zur Identität des Toten und zur Todesursache werde noch ermittelt, hieß es.