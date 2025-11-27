Delitzsch - Nach einem Brand in Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) ist ein toter Mensch gefunden worden. Das Feuer brach am Vormittag in einem leerstehenden Gebäude aus, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde die Leiche dort entdeckt. Weitere Angaben auch zu dem oder der Toten lagen zunächst nicht vor. Die Kriminalpolizei und die Rechtsmedizin waren vor Ort im Einsatz.