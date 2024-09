Einsatzkräfte rücken am Samstagabend zu einem brennenden Einfamilienhaus in Lichtenau aus. Sie löschen das Gebäude - und finden dabei einen toten Menschen.

Toter Mensch in brennendem Haus in Lichtenau gefunden

Lichtenau - Einsatzkräfte haben eine Leiche in einem brennenden Haus im Lichtenauer Ortsteil Auerswalde (Landkreis Mittelsachsen) gefunden. Das Einfamilienhaus stand am Samstagabend komplett in Flammen, wie die Polizei Chemnitz mitteilte. Feuerwehrleute löschten den Brand. Was das Feuer auslöste, könne man noch nicht sagen. Gerettet werden musste den Angaben zufolge niemand.