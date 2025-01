Toter in Marzahn - 16-jähriger Sohn des Opfers in Haft

Der Sohn wurde noch am Tatort festgenommen. (Archivbild vom 30.1.)

Berlin - Ein 16-Jähriger steht im Verdacht, seinen Vater durch zahlreiche Messerstiche in Berlin-Marzahn getötet zu haben. Gegen den Jugendlichen wurde Haftbefehl erlassen und er kam in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Berlin mitteilte. Sie ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verdachts des Totschlages.

Das Opfer wurde am frühen Donnerstagabend leblos in einem Hausflur in der Märkischen Allee gefunden. Sanitäter konnten nur noch den Tod des 59-Jährigen feststellen, wie es hieß. Sein Sohn wurde im Hausflur festgenommen.

Zuvor soll es einen Streit gegeben haben. Weiter Angaben zu möglichen Hintergründen der Tat macht die Staatsanwaltschaft nicht. Bei der Festnahme trug der 16-Jährige mit portugiesischer Staatsangehörigkeit einen roten Mantel mit weißem Saum, der einem Weihnachtsmann-Kostüm ähnelt.