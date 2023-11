Toter in Einfamilienhaus in Görlitz gefunden: Einsturzgefahr

Görlitz - In einem Einfamilienhaus in Görlitz ist ein Toter gefunden worden. Das Haus sei einsturzgefährdet und werde vom THW abgestützt, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend. Bei dem Toten handle es sich höchstwahrscheinlich um den Bewohner des Hauses. Die Leiche habe wahrscheinlich schon länger in dem Gebäude gelegen, der Notarzt habe die Todesart noch nicht bestimmen können.