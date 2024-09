In der Nacht zu Sonntag brennt eine Wohnung in Dessau-Roßlau. Bei den Löscharbeiten entdecken die Feuerwehrkräfte eine leblose Person.

Toter bei Wohnungsbrand in Dessau-Roßlau

Bei einem Wohnungsbrand in Dessau-Roßlau wurde eine leblose gefunden. (Symbolbild)

Dessau-Roßlau - Bei einem Wohnungsbrand in Dessau-Roßlau ist eine Person gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag zu einem Brand gerufen. Bei den Löscharbeiten sei dann eine leblose Person gefunden worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.