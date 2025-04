Am Wochenende wird in einer Wohnung am Bersarinplatz ein Mann getötet. Danach verließen mehrere Menschen den Tatort und hinterließen eine lange Blutspur quer durch den Bezirk.

Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes am Bersarinplatz ist laut Polizei in Berlin-Friedrichshain eine kilometerlange Blutspur entdeckt worden. Kurz nach der Tötung des Mannes in der Nacht zu Sonntag verließen mehrere Menschen zu Fuß die Wohnung, wie es in dem Zeugenaufruf heißt, der unter anderem rund um den Tatort aufgehängt wurde. Einer von ihnen habe eine blutende Wunde gehabt.

Die Spur führte von der Petersburger Straße über mehrere Straßen bis zur Koppenstraße. Eine Mordkommission der Polizei ermittelt in dem Fall wegen eines Tötungsdeliktes. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der Mann mit einem Messer getötet. Versuche der Wiederbelebung blieben erfolglos. Zur Identität des Toten wurden zunächst keine weiteren Angaben gemacht. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.