In Schwedt/Oder werden zwei Menschen leblos in einer Kleingartenlaube gefunden. Die Polizei hat nach ersten Ermittlungen eine Vermutung.

Ursache für den Tod zweier Menschen in einer Kleingartenanlage ist möglicherweise eine Kohlenmonoxidvergiftung. (Symbolbild)

Schwedt/Oder - Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass möglicherweise eine Kohlenmonoxidvergiftung zu dem Tod von zwei Menschen in einer Kleingartenanlage in Schwedt/Oder geführt hat. Wie die Polizei mitteilte, fanden Einsatzkräfte in der Gartenlaube einen Holzkohleofen, der noch in Betrieb gewesen sei.

Zu den weiteren Hintergründen oder zu den Identitäten der Toten liegen laut Polizei noch keine weiteren Angaben vor.

Am Mittwochabend waren zwei Menschen leblos in der Kleingartenanlage gefunden worden. Bei den Verstorbenen handele es sich um einen Mann und eine Frau, hatte die Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Der Notruf war kurz nach 20 Uhr eingegangen.

Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas. Das Gas entsteht bei unvollständiger Verbrennung etwa von organischem Material wie Holz, Kohle und Benzin. Es wirkt in höheren Konzentrationen als starkes Atemgift und kann tödlich sein.