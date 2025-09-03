In einem Wohnhaus in Wilmersdorf wird eine tote Frau gefunden. Die Polizei vermutet ein Verbrechen und hat eine Mordkommission eingesetzt.

Eine Frau wird tot in einem Wohnhaus in Wilmersdorf gefunden - die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. (Symbolbild)

Berlin - Nach dem Tod einer Frau in Berlin-Wilmersdorf geht die Polizei von einem Verbrechen aus. Die Auffindesituation und die Umstände sprächen dafür, wie Polizeisprecher Florian Nath auf der Plattform X mitteilte. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, auch die zuständige Staatsanwältin wurde hinzugezogen.

Feuerwehrleute und Polizisten waren nach Angaben des Sprechers gegen 13.00 Uhr in die Blissestraße gerufen worden. In einem Wohnhaus sei dann die Frau gefunden worden. Vor Ort sicherten nun Kriminaltechniker Spuren und Fotos vom Tatort würden gefertigt. Weitere Details nannte der Sprecher zunächst nicht.