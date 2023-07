Plauen - Die am Wochenende leblos in einer Wohnung in Plauen (Vogtlandkreis) gefundene Frau hat nach Polizeiangaben äußere Verletzungen gehabt. Zu deren Art machte eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau am Montag keine näheren Angaben. Nachdem sich der Verdacht eines Tötungsdelikts gegen ihren Noch-Ehemann am Wochenende nicht erhärtete, erhoffen sich die Ermittler nun Aufschluss zu den Todesumständen durch die Obduktion. „Es gab auch Hinweise auf Suizid.“ Mit Ergebnissen der Untersuchung sei nicht vor Ende dieser Woche zu rechnen.

Eine Zeugin hatte nach Angaben der Polizeisprecherin die Rettungsleitstelle wegen einer verletzten Person alarmiert. Für die 37-Jährige in der Wohnung ihres Noch-Ehemanns kam aber jede Hilfe zu spät - sie war bereits tot. Der 45-Jährige war vor dem Haus vorläufig festgenommen, dann aber wieder freigelassen worden. Die Ermittlungen gegen ihn wurden eingestellt. Das Ehepaar lebte laut Polizei getrennt und beim Eintreffen der Beamten war die Tote allein.