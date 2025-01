Tote Frau in Marzahn: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Die Berliner Polizei ermittelt wegen des Todesfalls einer Frau in Marzahn. (Illustration)

Berlin - Im Fahrstuhl eines Wohnhauses in Berlin-Marzahn ist nach Polizeiangaben eine schwer verletzte Frau gefunden worden, die kurz darauf gestoben ist. Man ermittle wegen eines Tötungsdelikts und habe bereits einen Tatverdächtigen festgenommen, sagte ein Polizeisprecher.

Der verdächtige Mann sei in einer der mehr als 100 Wohnungen in dem Gebäudekomplex angetroffen worden. Er soll im Laufe des Nachmittags vernommen werden. Geklärt werden soll, ob und inwieweit er am Tod der Frau beteiligt gewesen sein könnte.

Details zu dem Verdächtigen oder zum möglichen Tathergang nannte der Sprecher noch nicht. Das Opfer ist den Angaben zufolge noch nicht identifiziert. Die Art der Verletzungen der Frau wollte der Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht beschreiben.

Der erste Notruf sei gegen 9.00 Uhr eingegangen. Anwohner hätten die Frau im Fahrstuhl gefunden und versucht, sie wiederzubeleben. Rettungskräfte hätten aber nur noch den Tod feststellen können, sagte der Polizeisprecher.